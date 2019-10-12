صفير سيشارك بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن الاسبوع المقبل

يشارك رئيس جمعية المصارف ​سليم صفير​ على راس وفد من المصارف في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي في واشنطن الأسبوع المقبل.

يذكر أن صفير وصل إلى نيويورك للمشاركة في هذه الاجتماعات.