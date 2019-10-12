صفير سيشارك بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن الاسبوع المقبل

يشارك رئيس جمعية المصارف سليم صفير على راس وفد من المصارف في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي في واشنطن الأسبوع المقبل.
يذكر أن صفير وصل إلى نيويورك للمشاركة في هذه الاجتماعات.
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