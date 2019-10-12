قرقاش: التوغل التركي في سوريا يعزز قدرات الإرهابيين

اعتبر وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش خلال الاجتماع الطارىء لوزراء الخارجية العرب أن "الاعتداء التركي يزعزع استقرار المنطقة"، مؤكداً أن "العدوان التركي وكل ما يترتب عليه مرفوض جملة وتفصيلا"، مطالباً بـ"خروج كل القوات الأجنبية من سوريا".
وأكد أنه "يجب تفعيل الدور العربي في سوريا"، مشيراً إلى أن "الاعتداء التركي سيخلق أزمة إنسانية"، داعياً الدول العربية إلى "العمل على وقف استباحة الأراضي العربية"، لافتاً إلى أن "الإمارات تدعم الجهود الدولية لحل الأزمة السورية سلميا".
ولفت إلى ان "التوغل التركي في سوريا يعزز قدرات الإرهابيين"، مضيفاً "الإمارات تدعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لوقف الهجوم التركي على سوريا".
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