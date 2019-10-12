الجبير: الاعتداء التركي شمال سوريا يهدد بتقويض جهود الحرب على داعش

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية ​عادل الجبير​ أن السعودية تدين الهجوم التركي على سوريا. وفي كلمته في إجتماع وزراء الخارجية العرب، دعا المجتمع الدولي لمضاعفة الجهود لوقف العمليات العسكرية شمال سوريا. وفي حين أشار الجبير إلى أن الاعتداء التركي شمال سوريا يهدد بتقويض جهود الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي، أكد دعم بلاده الحل السلمي للأزمة السورية وفق قرارات المجتمع الدولي.

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