أبو الغيط: الجامعة العربية تدين التدخل التركي في سوريا وتعتبره غزوا

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربيّة أحمد ابو الغيط في اجتماع طارئ ل​جامعة الدول العربية​، لبحث الهجوم التركي في شمال سوريا، "ان الجامعة العربية تدين التدخل الأجنبي بسوريا"، ووصفته "بالغزو المدان والعدوان المرفوض خارج عن الشرعية الدولية"،ورفض ابو الغيط الضغط على العالم بورقة اللاجئين"، مؤكدا "ان العدوان التركي يرمي إلى اقتطاع مساحة من الأرض السورية ويسعى إلى تغيير ديموغرافي في شمال سوريا". ودعا ابو الغيط تركيا "لوقف عملياتها العسكرية بشمالي سوريا وسحب قواتها المتوغلة هناك" محملا إياها مسؤولية التبعات الإنسانية".

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