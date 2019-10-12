بارزاني: الهجوم التركي تهديد جدي لأمن المنطقة

أكّد الزعيم الكردي ​مسعود بارزاني​، حول الأوضاع التي تشهدها المناطق الكردية في سوريا، أن "استمرار الهجوم التركي تهديد جدي لأمن المنطقة"، مشيرًا الى أن "المناطق الكردية في سوريا تشهد أوضاعا خطيرة، وخلال الفترة الماضية قمنا بمحاولات كثيرة لإبعاد الحرب وحالة عدم الاستقرار عن الشعب الكردي في سوريا ومنع تعرضه لكارثة جديدة".

ولفت بارزاني الى "أنني أريد أن أقول للمواطنين الكردستانيين الأبطال، ولجميع الجهات، وأيا كانت أسباب هذه الحرب، وأيا كان الجانب المقصر أو الذي له يد في هذه الأوضاع الخطيرة، فإن الوقت ليس مناسبا للمزايدات الفارغة والانفعالات، بل إنه الوقت المناسب لنقوم جميعا بكل ما نستطيع فعله لإنهاء هذه الأوضاع الخطيرة".

وشدد على أنه "يجب القيام بكل ما يمكن فعله كي لا يدفع الأبرياء ضريبة هذه الأوضاع الخطرة، وكذلك لقطع الطريق أمام إحداث تغيير ديموغرافي في تلك المناطق الكردستانية".