أعلن وزير الخارجية الياباني السابق، سيجي مايهارا أنه "يستحيل على صواريخ الدفاع الجوي الأميركية الموجهة RIM-161 Standard Missile 3 SM-3، التصدي واعتراض صواريخ (9К720) التي تطلقها منظومات "إسكندر" الروسية"، مؤكداً أنه "لا يجور الكشف عن الخصائص الفنية لأنظمة الدفاع الصاروخي" في البلاد، ورفض الرد على السؤال مباشرة".
وأكد أن "صواريخ "SM-3 " لا يمكنها التصدي للصواريخ الروسية"، مشيراً إلى ان "نظامي Aegis و Aegis Ashore اللذين يستخدمان صواريخ SM-3 غير قادرين أيضا على مواجهة صواريخ "إسكندر".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير ياباني سابق: لا يمكن لصواريخ "SM-3 " الاميركية التصدي للصواريخ الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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