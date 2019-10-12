وزير ياباني سابق: لا يمكن لصواريخ "SM-3 " الاميركية التصدي للصواريخ الروسية

أعلن وزير الخارجية ​اليابان​ي السابق، سيجي مايهارا أنه "يستحيل على صواريخ الدفاع الجوي الأميركية الموجهة RIM-161 Standard Missile 3 SM-3، التصدي واعتراض صواريخ (9К720) التي تطلقها منظومات "إسكندر" الروسية"، مؤكداً أنه "لا يجور الكشف عن الخصائص الفنية لأنظمة الدفاع الصاروخي" في البلاد، ورفض الرد على السؤال مباشرة".

وأكد أن "صواريخ "SM-3 " لا يمكنها التصدي للصواريخ الروسية"، مشيراً إلى ان "نظامي Aegis و Aegis Ashore اللذين يستخدمان صواريخ SM-3 غير قادرين أيضا على مواجهة صواريخ "إسكندر".