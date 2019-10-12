مجلس سوريا الديمقراطية: إذا لم يتم ردع العدوان التركي فالمنطقة بكاملها مهددة

أفاد ​مجلس سوريا الديمقراطية​ بأن "هناك تسللًا للفصائل المدعومة تركيا لبعض الأحياء داخل رأس العين"، مشيرًا الى "أننا كنا على اتصال مع كل الجهات واستجابة الدول العربية أتت متأخرة"، مضيفًا: "إذا لم يتم ردع العدوان التركي فالمنطقة بكاملها مهددة".

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