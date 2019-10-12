وزير خارجية تونس: الهجوم التركي على شمال سوريا سيعقد الحل السياسي فيها

شدد ​وزير الخارجية التونسي​ خميس الجهيناوي، خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية، على أن "استمرار دائرة العنف في سوريا ينذر بكارثة إنسانية ستطال الجميع وتستهدف الأمن الدولي والعالمي وندعو المجموعة الدولية الى قطع الطريق أمام التنظيمات الإرهابية، كما نطالب بوقف التدخل التركي في سوريا".

وأكّد الجهيناوي "ضرورة التكاتف من أجل تجنيب سوريا هذا الخطر ويجب التعجيل بالتوصل الى تسوية سياسية توفر لسوريا مكانتها في جامعة الدول العربية"، معتبرًا أن "الهجوم التركي على شمال سوريا سيعقد الحل السياسي في سوريا".