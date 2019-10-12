شدد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية، على أن "استمرار دائرة العنف في سوريا ينذر بكارثة إنسانية ستطال الجميع وتستهدف الأمن الدولي والعالمي وندعو المجموعة الدولية الى قطع الطريق أمام التنظيمات الإرهابية، كما نطالب بوقف التدخل التركي في سوريا".
وأكّد الجهيناوي "ضرورة التكاتف من أجل تجنيب سوريا هذا الخطر ويجب التعجيل بالتوصل الى تسوية سياسية توفر لسوريا مكانتها في جامعة الدول العربية"، معتبرًا أن "الهجوم التركي على شمال سوريا سيعقد الحل السياسي في سوريا".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية تونس: الهجوم التركي على شمال سوريا سيعقد الحل السياسي فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.