وزير خارجية البحرين: رفض العدوان على الدول العربية من أي جهة

أكّد ​وزير الخارجية البحريني​ خالد آل خليفة، خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية، "أننا نرفض العدوان على الدول العربية من أي جهة سواء من تركيا أو إيران أو إسرائيل"، مشددًا على "أننا نطالب بصيانة الأمن القومي العربي ومواجهة التهديدات التي نتعرض لها".

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