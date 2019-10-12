وزير خارجية موريتانيا: ندين أي اعتداء على الأراضي السورية

دان وزير الخارجية الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ أحمد أي إعتداء على الأراضي السورية. وفي كلمته في إجتماع وزارة الخارجية العرب في العاصمة المصرية القاهرة، أكد وزير الخارجية الموريتاني تضامن بلاده مع الشعب السوري ودعم وحدة واستقلال أراضيها.

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