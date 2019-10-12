وزير الشؤون الخارجية الجزائري: نرفض التدخلات الأجنبية بسوريا وندعو لعودتها للجامعة العربية

أكد وزير الشؤون الخارجية ​الجزائر​ي صبري بوقادوم خلال الاجتماع الطارىء لوزراء الخارجية العرب "رفض بشدة المساس بالدول العربية ونقف مع ​سوريا​"، مشيراً إلى "إننا نجدد دعمنا لجهود المبعوث الأممي في سوريا غير بيدرسون للوصول لحل سياسي"، مشدداً على "إننانرفض التدخلات الأجنبية في سوريا وندعو لعودة دمشق للجامعة العربية".

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