شمخاني: لدينا رؤوس خيوط رئيسية لمغامرة الهجوم على ناقلة النفط

أكد أمين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني "الحصول على رؤوس خيوط رئيسية للمغامرة الخطيرة في استهداف ناقلة النفط الايرانية من خلال دراسة الفيديوهات الملتقطة والادلة المعلوماتية ذات الصلة بالحادث"، مشدداً على أن "القرصنة والاعمال الشريرة في طرق الملاحة الدولية بهدف تقويض أمن النشاطات التجارية لن تبقى دون رد".
ولفت الى "الأعمال التخريبية الاخرى خلال الاشهر الماضية باستهداف ناقلتي النفط الايرانيتين هبينس وهلم في البحر الاحمر، عادّاً زعزعة الامن في الممرات الدولية ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمية يتحمل مسؤولياتها المخططون والمنفذون والداعمون لهذه الممارسات الاستفزازية".
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