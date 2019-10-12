ترامب: لم أتطرق لقضية جو بايدن أثناء محادثي مع المسؤولين الصينيين

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب انه "لم يأتِ على ذكر المرشح الديمقراطي للبيت الأبيض ونائب الرئيس السابق جو بايدن، أثناء محادثاته مع المسؤولين الصينيين خلال المفاوضات التجارية التي جرت هذا الأسبوع"، مشيراً إلى أنه "يمكن للصين أن تفعل ما تشاء فيما يتعلق ببايدن".

وأكد انه "علينا أن نستحضر مسألة الفساد، لكن لم يتم طرحها بعد".