شكرا لقرائتكم خبر عن قانون حكومى بتخصيص نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة العامة.. اقرأ نصه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل"الخليج 365"، على نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة الى الخزانة العامة للدولة. ووفقا لنص مشروع القانون - ننشر نصه - الذى ستناقشه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها غدا الأحد، فإنه سيتم خصم نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة في 30/6/2019، لصالح الخزانة العامة، كما يتم خصم نسبه أيضا من فوائض الهيئات الخدمية والاقتصادية والقومية لمرة واحدة. Advertisements

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