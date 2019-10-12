شكرا لقرائتكم خبر عن الوفود المشاركة بالمؤتمر الدولى للسياحة الدينية تغادر مطار سانت كاترين..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار سانت كاترين، اليوم السبت، مغادرة الوفود المشاركة في الدورة الخامسة لاحتفالية ملتقي الأديان" تحت شعار "هنا نصلي معا" الذي عقد بمدينة سانت كاترين ، وذلك في ضوء اهتمام وزارة الطيران المدنى، بتنشيط حركة السياحة الوافدة الي مصر بكافة أنشطتها بالتنسيق والتعاون مع وزارة السياحة والجهات المعنية.

وقام فريق من العلاقات العامة بالشركة المصرية للمطارات بمطار سانت كاترين، بتوزيع هدايا تذكارية علي الوفود ، وتسهيل كافة إجراءات السفر، والذى يأتى وفقا لتوجيهات وزارة الطيران فى تقديم كافة أوجه الدعم للوفود المشاركة، والعمل على خروج الملتقى بصورة عالمية مشرفة تليق بمكانة مصر الحضارية والتاريخية وإرسال رسالة سلام إلى العالم أجمع لترسيخ مفهوم تسامح الأديان .

وأرسل ملتقى سانت كاترين التسامح الدينى رسالة سلام لكل العالم من البقعة المباركة الوادى المقدس طوى الذى عقد بوادى الراحة وسط جبال سانت كاترين، بعد ما أضاءت الأنوار كلمات تحيا مصر وشعار الهلال مع الصليب والتسامح الدينى جبال سانت كاترين الشامخة.

وأكد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال احتفالية ملتقي الأديان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قام بترسيخ أسس التسامح والسلام الإنساني وفقه العيش المشترك بين الناس جميعا وإحلال لغة الحوار مكان لغة الاحتراب والاقتتال.