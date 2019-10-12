مقتل 4 أمريكيين في إطلاق نار بولاية نيويورك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: أعلنت شرطة ولاية نيويورك الأمريكية، مقتل 4 مواطنين، وإصابة 3 آخرين، في إطلاق نار بمدينة بروكلين. وبحسب وكالة "أسوشيتيد برس"، لم تلقي شرطة الولاية على أي مشبه به في ارتكاب الواقعة، لافتة إلى أن المصابين، جروحهم سطحية، ولم يصابوا بضرر بالغ.

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