مقترح برلماني بإنشاء مجرى مائي جديد لمواجهة تداعيات سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تقدم النائب خالد أبوطالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والزراعة والري، بموجبه يتم عمل مجرى مائي يبدأ من بحيرة ناصر إلى منخفض القطارة، كإجراء احترازي لمواجهة تداعيات سد النهضة الإثيوبي.

وأشار أبوطالب، في مقترحه، إلى أن سد النهضة له آثار كبيرة على مصر، حيث من المحتمل أن تتعرض للكثير من خسائر المياه بوجود سد النهضة، مع الوضع في الاعتبار الظروف الطبيعية كمعدلات التبخر والجفاف.

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وأوضح عضو دفاع البرلمان، أن ملء سد النهضة وفقًا لعدد سنوات ثابت سيكون له آثار سلبية على السد العالي أثناء فترة الجفاف، كما يتسبب بعجز كبير في إمدادات المياه الواردة إلى السد العالي حال الفيضانات المتوسطة.

كما أشار إلى أن دولتي المصب ستتعرضان للضغط الشديد، إلا أن تأثيره على مصر أكثر، حيث أن السودان سيكون لديها بعض الحصانة نتيجة وجودها بحزام الأمطار، وهو ما يحتم على الدولة المصرية البحث في إقامة مجرى مائي.

واقترح عضو لجنة الدفاع، إنشاء مجرى مائي في الصحراء الغربية لتحويل منسوب المياه الزائدة في بحيرة ناصر وقبل وصولها إلى السد العالي حتى منخفض القطارة، توفيرًا للمياه وتحقيق الاستفادة المثلى منها، ومواجهة أي عجز محتمل.