محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لضبط شاب على خلفية اتهامه بقتل والده العجوز ودفنه داخل مقبرة أسمنتية أسفل السرير بمنطقة بولاق الدكرور.
البداية بلاغ ورد إلى قسم شرطة بولاق الدكرور بتغيب موظف بالمعاش يبلغ من العمر 70 سنة، وانتقلت قوة إلى محل البلاغ، وعُثر على آثار رمال قادت رجال المباحث إلى غرفة نجل المتغيب.
تبين بالفحص وجود مقبرة أسمنتية أسفل سرير الغرفة بفتحها عُثر على جثة الأب، وجرى نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
التحريات الأولية أشارت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجل الضحية ويدعى "محمد" 30 سنة، سيء السمعة، ويتعاطى المواد المخدرة، ودائم الشجار مع والده بسبب رفضه منحه المال لشراء المخدرات.
تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر دفنه في مقبرة أسفل السرير.. شاب يقتل والده العجوز في بولاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.