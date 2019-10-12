دفنه في مقبرة أسفل السرير.. شاب يقتل والده العجوز في بولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لضبط شاب على خلفية اتهامه بقتل والده العجوز ودفنه داخل مقبرة أسمنتية أسفل السرير بمنطقة بولاق الدكرور.

البداية بلاغ ورد إلى قسم شرطة بولاق الدكرور بتغيب موظف بالمعاش يبلغ من العمر 70 سنة، وانتقلت قوة إلى محل البلاغ، وعُثر على آثار رمال قادت رجال المباحث إلى غرفة نجل المتغيب.

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تبين بالفحص وجود مقبرة أسمنتية أسفل سرير الغرفة بفتحها عُثر على جثة الأب، وجرى نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

التحريات الأولية أشارت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجل الضحية ويدعى "محمد" 30 سنة، سيء السمعة، ويتعاطى المواد المخدرة، ودائم الشجار مع والده بسبب رفضه منحه المال لشراء المخدرات.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.