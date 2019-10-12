الحكم على الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها "أماني" بالحبس 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي القناوي:

قضت محكمة جنح شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ على المتهمة صفاء عبد اللطيف، 40 عاما، الجدة المتهمة بتعذيب الطفلة أماني.

وكانت محكمة جنح شربين، بالدقهلية، نظرت اليوم أولى جلسات محاكمة الجدة في القضية رقم ١٥٠٩٨ لسنة ٢٠١٩ والمتهمة فيها بتعذيب حفيدتها "الطفلة أماني بعد أن كانت نظرت محكمة الجنايات القضية الأولى لها في واقعة تورطها بقتل حفيدتها الطفلة "جنة" شقيقة "أماني، وأمر القاضي خلالها بوضع الجدة مستشفى الأمراض العقلية والنفسية في العباسية لفترة زمنية لبيان مدى "قواها العقلية".

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة لمأمور مركز شرطة شربين، من المستشفى العام، بوصول الطفلة "جنة" ومقيمة بقرية بساط كريم الدين، التابعة للمركز، مصابة بحروق بأعضائها التناسلية، وكدمات وتورم شديد، وجرى تم نقلها لمستشفى المنصورة الدولي.

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بانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبسؤال جدها لوالدها، اتهم جدتها لوالدتها "صفاء. ع"، بالتعدي على حفيدتها، بالكي بمناطق حساسة، وتبين من التحريات أن الطفلة وشقيقتها الكبرى من أبوين كفيفين، وانفصلا منذ أربع سنوات، وانتقلا إلى حضانة الجدة للأم بحكم قضائي العام الماضي.

جرى ضبط الجدة المتهمة، وتبين من التقرير الطبي المبدئي للطفلة، أنها تعاني من جلطات بالطرف السفلي، وبها آثار سحجات واعتداء بالظهر والبطن، والحالة العامة دون المتوسطة، كما تبين إصابتها بغرغرينا في القدم، إثر كسر في الساق وتركها 10 أيام دون علاج، ما أدى إلى ضرورة بتر القدم، وإجراء العملية ووضعها بالعناية المركزة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وبتسلم الجد لشقيقة المجني عليها وتدعى "أماني"، تبين ظهور إصابات بها، وجرى تحرير محضرًا بالواقعة، وبتحويل الطفلة إلى مستشفى شربين، ليتبين وجود آثار حريق بالبطن والقدم، وبأماكن حساسة.

وبالعرض على المستشار خالد ممدوح خضر المحامي العام الأول لنيابات شمال المنصورة، قرر تقييد الواقعة بالجنح، وإحالة القضية إلى محكمة جنح شربين، وحددت لها جلسة اليوم السبت، للنظر، مع تجهيز نسخة من أوراق القضية وتقرير الطب الشرعي وإرفاقهما بالقضية رقم ١٤١٦٧ لسنة ٢٠١٩ جنايات شربين، والمقيدة برقم ١١٤٨ لسنة ٢٠١٩ كلي شمال المنصورة، والمتهمة فيها بتعذيب وقتل حفيدتها "جنة".