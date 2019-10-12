وزير الصناعة يبحث مع شركة تويوتا خطتها للتوسع بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

عقد عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، لقاءً مع وفد شركة تويوتا برئاسة توشيميتسو إيامي، مدير العمليات والتشغيل بالشركة لمنطقة أفريقيا، والذي يزور القاهرة حاليًا، لبحث خطة الشركة للتوسع بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة، بحسب بيان للوزارة اليوم السبت.

وقال نصار، إن اللقاء استعرض رغبة الشركة للمشاركة في المشروع الذي تتبناه مصر حالياً والخاص بتحويل مركبات النقل الجماعي (ميكروباص وميني باص) للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين والديزل، خاصةً وأن مصر حالياً تتمتع بموارد إنتاجية كبيرة للغاز الطبيعي.

وأشار نصار، إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام الشركة لتقديم مساهمة مميزة في هذا المشروع الضخم استناداً للخبرة الطويلة والرواج الذي تتمتع به شركة تويوتا في مصر في مجال صناعة السيارات والمركبات بمختلف أنواعها خاصةً المركبات العامة.

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وأوضح نصار، أن اللقاء تناول أيضاً خطط الشركة للتوسع في السوق المصري سواءً من خلال التجميع أو إنتاج السيارات، والتصدير للأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن مصر تمتلك كافة الإمكانات اللازمة لتصبح محورًا هامًا لكافة الصناعات اليابانية، وأن تكون نقطة انطلاق لها إلى أسواق قارة أفريقيا والشرق الأوسط.

وقال توشيميتسو إيامي، مدير العمليات والتشغيل بالشركة لمنطقة أفريقيا، إن مصر تمثل للشركة بوابة الدخول إلى قارة لإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط خاصةً في ظل البيئة الإيجابية لإدارة الأعمال التي تمتلكها مصر حالياً.