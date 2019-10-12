الأمن العام يضبط عصابة لسرقة السيارات بالإكراه في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام القبض على مرتكبي واقعة سرقة سيارة من قائدها تحت تهديد السلاح.

تبلغ لقسم شرطة أول الزقازيق بالشرقية من مدرس، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، قيام ثلاثة مجهولين يستقلون سيارة ملاكي باعتراضه؛ حال قيادته سيارته الملاكي في شارع سعد زغلول دائرة القسم، والاستيلاء منه على سيارته؛ عقب تهديده بسلاح ناري كان بحوزة أحدهم، وفروا هاربين.

توصلت جهود فريق البحث الجنائي، إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم 3 عاطلين، أحدهما مسجل شقي خطر، ومقيمين جميعًا في مدينة الزقازيق.

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وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمحال إقامتهم بعدة مأموريات، أسفرت عن ضبطهم، وبحوزة أحدهم بندقية خرطوش، 5 طلقات خرطوش من ذات العيار.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وقرروا بسابقة اتفاقهم على سرقة إحدى السيارات من قائدها كرهًا عنه؛ بقصد التصرف فيها بالبيع، وقيامهم في سبيل ذلك بإعداد السلاح الناري والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبطها طرف مالكها المذكور.

وأضاف المتهمون بقيامهم بتاريخ الواقعة باعتراض سيارة المجني عليه واستيقافه وسرقتها كرهًا عنه، والهرب والتصرف فيها بالبيع لعميلهم سيئ النية، مالك محل قطع غيار سيارات، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، نظير مبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه، وباستهداف الأخير أمكن ضبطه.

وبمواجهته أقر بما جاء باعترافات المتهمين، وقرر بقيامه بشراء السيارة، نظير المبلغ المُشار إليه، رغم علمه بكونها من متحصلات واقعة سرقة، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بقطعة أرض زراعية، بناحية كفر أباظة بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وأقر المتهمون بقيامهم بإنفاق المبلغ المالي، حصيلة بيع السيارة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.