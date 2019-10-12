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حريق بسجن النساء في الكويت يتسبب باختناق 16 سجينة

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 تسبب حريق اندلع اليوم الجمعة في السجن المركزي بالكويت بقسم النساء بحالات اختناق بين السجينات قبل أن تتدخل فرق الإطفاء وتخمد النيران.

ووفقًا لصحيفة ”الراي“ الكويتية، فقد تعرضت 16 سجينة من نزيلات السجن لحالات اختناق، تم على الفور علاجهن في موقع الحريق.

ولم ينتج عن الحريق أي حالات وفاة، في حين ذكر رجال الإطفاء أن سبب الحريق هو تماس كهربائي.

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