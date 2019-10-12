بوتين: روسيا تصنع منظومات ضاربة لن تستطيع أي دفاعات صدها

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن حلف الناتو، كان ولا يزال يحاول خداع روسيا، ويعمل شيئا فشيئا على الاقتراب من حدودها، مشيرًا إلى أن الجيش الروسي يمتلك أسلحة مميزة للدفاع عن البلاد، حسبما ذكر موقعروسيا اليوم.
وقال بوتين، خلال لقاء تلفزيوني مع 3 قنوات ناطقة بالعربية، بينها RT عشية زيارته إلى السعودية والإمارات: "سنعمل على تصنيع أنظمة هجومية تكون بالطبع قادرةعلى التغلب على أي نظام دفاع صاروخي، لقد نجحنا في ذلك، والآن أصبح الأمر واضحا بالفعل، يعمل نظام الدفاع الصاروخي ضد الصواريخ البالستية، أي الصواريخ التي تحلق في المسار البالستي ونحن بالإضافة إلى تحسيننا هذه الصواريخ عدة مرات، صنعنا أسلحة أخرى لا يملكها أحد في العالم".
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