كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تكثف القصف على سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت تركيا غاراتها الجوية والمدفعية في شمال شرق سوريا في هجوم ضد الميليشيات الكردية أثارت احتمال وقوع كارثة انسانية وتساؤلات بشأن سياسة الرئيس الامريكي دونالد ترامب في المنطقة.

ويقول الأكراد، الذين استعادوا مناطق في شمال شرق سوريا من تنظيم داعش بدعم من الولايات المتحدة، أن الهجوم التركي قد يسمح للجماعة الجهادية بالعودة إلى الظهور مع فرار بعض أتباعها من السجون.

وفي أول هجوم كبير لها منذ بدء الهجوم يوم الثلاثاء، أعلنت داعش مسؤوليتها عن انفجار سيارة مفخخة في القامشلي، أكبر مدينة في المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد، حتى عندما تعرضت المدينة لقصف تركي مكثف.

وقال الأكراد: أن خمسة مقاتلين من تنظيم داعش فروا من السجن هناك، وأحرقت نساء أجنبيات من المجموعة محتجزين في معسكر الخيام وهاجموا الحراس بالعصي والحجارة.

وبدأت تركيا هجومها بعد أن تحدث ترامب عبر الهاتف يوم الأحد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسحب القوات الأمريكية التي كانت تقاتل إلى جانب القوات الكردية.

ونفى مسؤولون عسكريون أمريكيون يوم الجمعة اتهامات المشرعين ومحللي السياسات بأن إدارة ترامب تخلت عن حلفائها الأمريكيين في هجوم عسكري تركي.

وتقول تركيا أن هدفها هو هزيمة ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها عدوًا لروابطها بالمتمردين في تركيا.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير في مؤتمر صحفي ردا على الانتقادات بأن ترامب قد أعطى تركيا "ضوء أخضر" ضمني لهجومها: "لا أحد يضيء هذه العملية من قبل تركيا، عكس ذلك تمامًا.

وقال مسؤول أمريكي أن انفجارًا وقع بالقرب من موقع عسكري أمريكي في شمال سوريا يوم الجمعة، ولكن لم يُبلغ عن إصابة أي من الأفراد، ولم يتضح مصدر الانفجار بالقرب من كوباني.

وشدد البنتاجون على ضرورة أن تتجنب تركيا القيام بأي شيء من شأنه تعريض القوات الأمريكية للخطر داخل سوريا، والتي بلغ عددها حوالي 1000 قبل التوغل.

وقال الجنرال مارك ميلي، رئيس أركان هيئة الأركان المشتركة: "الجيش التركي يدرك تمامًا - بالتفصيل الواضح تفاصيل التنسيق - لمواقع القوات الأمريكية".

وقالت وزارة الدفاع التركية إنها اتخذت جميع الإجراءات لضمان عدم إتلاف أي قاعدة أمريكية أثناء الرد على نيران المضايقات التي نشبت بالقرب من قاعدة أمريكية في سوريا.

وقالت "لم يكن هناك إطلاق نار على مركز المراقبة الأمريكي." وقالت الوزارة إن إطلاق النار توقف عندما نبه الجيش الأمريكي القوات التركية.

ورفض أردوغان انتقاد الهجوم وقال إنه "لن يتوقف، بغض النظر عما يقوله أحد".

Advertisements

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو: "أن ترامب اتخذ القرار الصائب بنقل الجنود الأمريكيين بعيدًا عن الأذى".

وقال وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين" أن ترامب سمح بصياغة عقوبات جديدة "مهمة للغاية" ضد تركيا، حليفة الناتو. وقال منوشين أن واشنطن لم تقم بتفعيل القيود الآن ولكنها ستفعل ذلك إذا لزم الأمر.

وطالب بفرض عقوبات على منتقدي الحزب الجمهوري لسياسة ترامب في الكونجرس، ولكن لم يتضح مدى فاعليتها عندما التزمت أنقرة بالفعل بقوات للتوغل.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان ردًا على تهديد العقوبات "تركيا تقاتل مع المنظمات الإرهابية التي تشكل تهديدا لأمنها القومي".

وقالت وزارة الدفاع التركية في ساعة متأخرة يوم الجمعة أن 399 من مقاتلي وحدات حماية الشعب قتلوا منذ بدء العملية.

وتحتل القوات الديمقراطية السورية (SDF)، مع وحدات حماية الشعب الكردية كعنصر قتال رئيسي لها، معظم الأراضي التي كانت ذات يوم تشكل "خلافة" داعش في سوريا، وقد أبقت آلاف المقاتلين من الجماعة الجهادية في السجن وعشرات الآلاف من أفراد أسرهم في المخيمات.

على بعد مئات الكيلومترات شرقًا على طول الحدود، انفجرت سيارة مفخخة خارج مطعم في القامشلي.

وقالت السلطات الكردية: أن القنبلة أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة تسعة. وأعلنت الدولة الإسلامية مسؤوليتها، قائلة إنها استهدفت مقاتلين أكراد.

وبين عشية وضحاها، اندلعت اشتباكات على امتداد كامل 400 كيلومتر من الحدود من عين ديوار على الحدود العراقية إلى كوباني. وقال المتحدث باسم قوات الدفاع الذاتى مارفان كاميشلو: "كانت الحدود بأكملها مشتعلة".

وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يراقب الحرب، أن القوات التركية استولت على تسع قرى بالقرب من رأس العين وتل أبيض.

وقد أبلغت عن مقتل 54 مقاتلًا على الأقل من قوات سوريا الديمقراطية، و42 من المتمردين السوريين المدعومين من تركيا و17 مدنيًا.

وتهدف تركيا إلى إقامة "منطقة آمنة" داخل سوريا، حيث يمكنها إعادة توطين العديد من اللاجئين البالغ عددهم 3.6 مليون لاجئ الذين تستضيفهم. وهدد أردوغان بإرسال اللاجئين إلى أوروبا إذا لم يدعم الاتحاد الأوروبي هجومه، مما أثار استجابة غاضبة من الاتحاد الأوروبي.

وكتب رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك على تويتر: "لن نقبل أبدًا أن يتم تسليح اللاجئين واستخدامهم لابتزازنا". وقالت فرنسا ان العقوبات ضد تركيا ستناقش في قمة للاتحاد الاوروبي الاسبوع المقبل.

وردًا على الانتقادات الدولية، دافع وزير الخارجية التركي مفلوت كافوسوغلو عن سجل أنقرة في التدخل في سوريا، فأبلغ صحيفة نيويورك تايمز في مقابلة أن تركيا قدمت مدارس ومستشفيات وخدمات أخرى في مناطق أخرى خاضعة لسيطرتها.

