كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كازاخستان تعلن تأجيل محادثات حول سوريا إلى نوفمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الكازاخي مختار تلاوبردي، إنه لم يستبعد تأجيل الجولة الجديدة من مفاوضات أستانة إلى وقت لاحق.

وأضاف وزير الخارجية الكازاخي: "كنا نخطط للجولة الجديدة في أواخر أكتوبر، لكننا الآن لا نعلم لأي مدة قد تتأجل"، مرجحاً أن يعقد الاجتماع في نوفمبر المقبل.

واعتبر وزير الخارجية الكازاخي، أن الدول الضامنة لـ"عملية أستانة" للتسوية في سوريا، يجب أن تبحث عملية "نبع السلام" التي أطلقتها تركيا في الشمال السوري.

وتابع تلاوبردي للصحفيين، اليوم السبت: "التطورات الجارية في سوريا تدل على أن عملية أستانة لا تفقد أهميتها، بل على العكس فإنها تشير إلى ضرورة أن تجلس الدول المشاركة في التسوية إلى طاولة المباحثات"، وفقاً لما أورده موقع "روسيا اليوم".

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وكان تلاوبردي، قد أكد في 1 أكتوبر أن التحضير مستمر لعقد الجولة الـ14 بـ"صيغة أستانة" حول سوريا، في العاصمة الكازاخية نور سلطان هذا الشهر.

وجرت الجولة الـ13 من مفاوضات "أستانة" في نور سلطان، مطلع أغسطس الماضي، بمشاركة وفدين من لبنان والعراق لأول مرة.

وتشن تركيا وفصائل سورية موالية لها منذ الأربعاء، هجوما عسكريا ضد مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية، التي أبدت خشيتها من أن يؤدي ذلك في عودة داعش، الذي تحتجز قوات سوريا الديمقراطية الآلاف من مقاتليه وأفراد عائلاتهم في سجون ومخيمات مكتظة.

وأسفر الغزو التركي عن نزوح نحو 200 ألف شخص من مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، التي يقودها الأكراد.



