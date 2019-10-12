كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين: سوريا يجب أن تتحرر من الوجود العسكري الأجنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن القوات الروسية في سوريا مستعدة أيضا لمغادرتها بمجرد أن تقول حكومة سورية شرعية جديدة لموسكو إنها لم تعد بحاجة لمساعدتها.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن سوريا يجب أن تتحرر من الوجود العسكري الأجنبي.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن بوتين قوله إن "أي طرف يوجد بشكل غير مشروع على أرض أي دولة، وفي هذا السياق سوريا، عليه أن يغادرها. هذا ينطبق على كل الدول".

وكان بوتين حذر، أمس الجمعة، من احتمال فرار متشددي تنظيم "داعش" المحتجزين في شمال شرق سوريا بسبب العملية العسكرية التركية هناك.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن بوتين قوله، خلال زيارة لتركمانستان، إنه غير متأكد مما إذا كان باستطاعة تركيا السيطرة على الموقف.

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وأعلنت وزارة الدفاع التركية، استيلاء الجيش على بلدة رأس العين شمالي سوريا، وذلك في إطار الغزو الذي تشنه أنقرة على جارتها، فيما نفت قوات سوريا الديمقراطية النبأ.

وكشفت المصادر، اليوم السبت، أن الفصائل المسلحة الموالية لتركيا سيطرت على أجزاء واسعة من رأس العين، وسط تراجع للمسلحين الأكراد.

جاء ذلك بعد أن كشف مسؤول تركي كبير أن مقاتلي المعارضة السوريين المدعومين من أنقرة، سيطروا على وسط المدينة.

وتشن تركيا وفصائل سورية موالية لها منذ الأربعاء، هجوما عسكريا ضد مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية، التي أبدت خشيتها من أن يؤدي ذلك في عودة داعش، الذي تحتجز قوات سوريا الديمقراطية الآلاف من مقاتليه وأفراد عائلاتهم في سجون ومخيمات مكتظة.

وأسفر الغزو التركي عن نزوح نحو 200 ألف شخص من مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، التي يقودها الأكراد.