المركز السوري للحوار: نتوقع أن يصل عدد النازحين جراء غزو سوريا إلى مليون نازح



وأكد مدير المركز السوري للحوار، أنه لا بديل عن الحوار بين الدولة السورية وبين جبهة سوريا اللديمقراطية، حيث لم تفعل الولايات المتحدة الأمريكية شيئا تجاه ما فعلته تركيا بالأراضي السورية سوى التنديد والاستنكار، فأمريكا تلعب فقط على مصالحها.

وأشار "يوسف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن اللمدنيين في سوريا هم أكثر المتضررين من ما يحدث في سوريا، منوها بأن الأمم المتحدة أعلنت أن هناك 100 ألف نازح سوري حتى اليوم الرابع من العدوان التركي، ومتوقع أن يصل عدد النازحين إلى مليون نازح سوري.

وتوقع بأن روسيا هى من ستضع لمساتها الأخيرة على تطبيق حل السياسي في سوريا، والولايات المتحدة الأمريكية ستنسحب من هذه المسألة.



