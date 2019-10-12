كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيبال تتطلع لاتفاق سكة حديد مع الصين خلال زيارة شي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون أن الرئيس الصيني "شي جين بينج" من المقرر إن يصل إلى نيبال اليوم السبت لاجراء محادثات مع رئيس الوزراء كيه.بي. شارما اولي ومن المتوقع أن يوقع اتفاقًا لتوسيع خط السكك الحديدية بين الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا والتبت.

وسيكون شي أول رئيس صيني يزور نيبال منذ 22 عامًا وسيصل من الهند، حيث أجرى محادثات مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي. وتحاول نيبال غير الساحلية، وهي منطقة عازلة طبيعية بين الهند والصين، التقليل من اعتمادها على نيودلهي.

وقال مسؤولون، أن الزعيم الصيني سيلتقي بأولي اليوم الأحد ومن المتوقع أن يوقع الزعيمان مجموعة من الاتفاقات، بما في ذلك التمديد المخطط لخط السكك الحديدية من التبت الجبلية النائية إلى العاصمة النيبالية كاتماندو.

وسيكون الرابط جزءًا من مبادرة الحزام والطريق الصينية، وهي مشروع توقيع شي الذي انضمت إليه نيبال في عام 2017.

وقال "راجان بهاتاراي" أحد كبار مساعدي أولي، إن دراسة جدوى للخطة قد أجراها خبراء صينيون.

وقال بهاتاراي لرويترز: "من المتوقع توقيع اتفاق لإعداد تقرير مشروع مفصل لخط السكك الحديدية بعد اجتماع رئيس الوزراء مع الرئيس شي يوم الأحد."

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وقال المسؤولون أن التقرير سيتضمن تقديرات التكلفة، مع تحديد نماذج التمويل والبناء.

وترى نيبال أن خط السكة الحديدية مع الصين بديل لاعتمادها على الهند. وتمثل نيودلهي حوالي ثلثي تجارة نيبال وهي المصدر الوحيد لإمدادها بالوقود.

وأدى الحصار المطول لمعابرها الحدودية مع الهند في عامي 2015 و2016 إلى ترك نيبال تعاني من نقص الوقود والدواء لعدة أشهر.

وقد سعت كل من الهند والصين والهند إلى اجتذاب نيبال وتدفقت على الاستثمار في المساعدات والبنية التحتية.

وساعدت بكين في بناء أو ترقية الطرق السريعة والمطارات ومحطات الطاقة في نيبال في إطار حملة البنية التحتية "الحزام والطريق"، سلسلة من الموانئ والسكك الحديدية والطرق والجسور وغيرها من الاستثمارات التي تربط الصين بأوروبا عبر وسط وجنوب آسيا.

