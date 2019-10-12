كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تعرض التوسط بين الأكراد السوريين وتركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت إيران اليوم السبت إشراك الأكراد السوريين والحكومة السورية وتركيا في محادثات لإقامة الأمن على طول الحدود التركية السورية في أعقاب التوغل العسكري التركي في شمال سوريا لمحاربة القوات الكردية.

وعند تقديم عرض الوساطة، أشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى اتفاق أمني عمره 21 عامًا يلزم دمشق بالتوقف عن إيواء متشددي حزب العمال الكردستاني (PKK) الذين يشنون تمردًا ضد الدولة التركية. وقالت تركيا: "أن الاتفاقية لم تنفذ قط".

وقال ظريف: "أن اتفاقية أضنة بين تركيا وسوريا - التي ما زالت سارية - يمكن أن تكون الطريق الأفضل لتحقيق الأمن".

وقال في تغريدة حملت جزءًا من مقابلة أجراها مع قناة TRT التركية الحكومية: "بإمكان إيران المساعدة في جمع الأكراد السوريين والحكومة السورية وتركيا حتى يتمكن الجيش السوري مع تركيا من حراسة الحدود".

وجاءت دعوة إيران في اليوم الرابع من الهجوم التركي على ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية السورية، والتي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية لها صلات بحزب العمال الكردستاني.

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وكثفت الولايات المتحدة جهودها لإقناع أنقرة بوقف التوغل قائلةً: "أن أنقرة تسبب "أضرارًا كبيرة" للعلاقات وقد تواجه عقوبات".

وقال وزير الخارجية التركي "ميفلوت كافوس أوغلو" يوم الخميس أن اتفاق عام 1998 لا يمكن تنفيذه إلا إذا كانت هناك تسوية سياسية لحرب سوريا المستمرة منذ ثماني سنوات.

وقال أيضًا: "أن تطبيق اتفاقية أضنة يتطلب أن تكون الحكومة السورية مسيطرة على شمال شرق سوريا - وهو الأمر الذي لا يحدث.

وحثت إيران، الحليف الوثيق للرئيس السوري بشار الأسد، تركيا بانتظام على احترام وحدة أراضي سوريا وتجنب القيام بعمل عسكري في شمال شرق سوريا.

وقالت دمشق إنها ملتزمة باتفاق أضنة.