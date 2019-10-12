عاجل.. زلزال بقوة 5,7 درجات يضرب اليابان مع اقتراب إعصار "هاجيبس"

هزّ زلزال بلغت قوته 5,7 درجات الجزيرة الرئيسية في اليابان، حيث لا يزال إعصار "هاجيبس"، أحد أقوى الأعاصير التي تضرب البلاد منذ عقود، يحصد الدمار في جميع أنحاء المنطقة الوسطى من البلاد.

وتم تسجيل الزلزال في المستوى 4 على مقياس شدة اليابان من أصل 7 مستويات، ويقع مركز الزلزال قبالة ولاية تشيبا. ولم يصدر حتى الآن أي تحذير من وقوع موجات المد (تسونامي).

وقد أكدت وكالة الأرصاد اليابانية وقوع الزلزال، قائلة إنه حدث في الساعة 6:22 مساءً بتوقيت اليابان على عمق 80 كم في منطقة تشيبا كين.

وشعر المواطنون بالهزة الأرضية في جميع أنحاء العاصمة، تاركين المباني تهتز وسط ظروف مضطرة بالفعل إزاء إعصار هاجيبس.

إعصار هاجيبس يتقدم في اليابان

"هاجيبس"، الذي صنفته وكالة الأرصاد الجوية اليابانية "قوياً جدًا"، يتقدم على طريق شمالي في جنوب هونشو. ويتواجد على مسار تصادمي مع طوكيو ومنطقة كانتو الأوسع نطاقًا، والتي من المقرر أن تشهد أمطارًا ورياحًا قياسية. ومن المقرر أن يصل الإعصار إلى اليابسة مساء السبت.

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وقد تزايدت المخاوف من أن الإعصار - الذي تنتج عنه عواصف تصل إلى 145 ميلًا في الساعة - يمكن أن يضاهي إعصار كانوجاوا في عام 1958، وهو أحد أكثر الأعاصير دموية في التاريخ، وأودى بحياة أكثر من 1200 شخص عندما ضرب محافظة شيزوكا اليابانية.

تحذيرات من فيضانات وانهيارات طينية مع اقتراب الإعصار

ومع اقتراب إغراق المناطق الأكثر تضررا في هونشو بما يقرب من ثلاثة أمتار من الأمطار في غضون 24 ساعة، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات طارئة من الفيضانات والانهيارات الطينية والعواصف التي تصل إلى 42 قدمًا على طول الساحل. ومن المتوقع أن تشهد طوكيو قدمين من الأمطار.

توقف النقل والتجارة وعمليات إخلاء في طوكيو

وفي طوكيو، حيث هدأت الشوارع وتوقفت خدمات النقل العام عن العمل حتى منتصف بعد الظهر، صدرت إعلانات في جميع أنحاء المدينة توصي السكان بالبقاء في منازلهم. وقررت العديد من المتاجر في العاصمة وحولها وقف التجارة على مدار اليوم. كما تم إصدار الأمر بالإخلاء في كاواساكي، واحدة من المناطق الرئيسية التي تشكل منطقة طوكيو الكبرى.

واعتبارًا من ظهر يوم السبت، كان الإعصار يُعادل ما يوازي إعصار من الفئة 4 في ظل مقياس سافير سيمبسون المؤلف من خمس فئات والمستخدم في الولايات المتحدة.