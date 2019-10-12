كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسئول: متمردون مدعومون من تركيا يستولون على بلدة سورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول أمني تركي بارز: إن المتمردين السوريين المدعومين من تركيا سيطروا على وسط بلدة رأس العين الحدودية السورية اليوم السبت في الوقت الذي دخلت فيه تركيا هجومها على ميليشيا كردية في المنطقة الرابعة.

وسيطر الجيش الوطني (المتمرد السوري) على وسط المدينة هذا الصباح. وقال المسؤول لرويترز: "عمليات التفتيش تجرى في مناطق سكنية."

وكثفت القوات التركية الليلة الماضية قصفها لرأس العين في توغلها، بعد أن تعرضت القوات الأمريكية في المنطقة لقصف مدفعي من مواقع تركية.

وكثفت الولايات المتحدة جهودها لإقناع أنقرة بوقف الهجوم على قوات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، قائلةً إن أنقرة تسبب "أضرارًا كبيرة" للعلاقات وقد تواجه عقوبات.

وبدأت تركيا توغلها بعد أن تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاتفيًا يوم الأحد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسحب القوات الأمريكية التي كانت تقاتل إلى جانب القوات الكردية.

وكان هناك انتقادات دولية شديدة للاعتداء والقلق بشأن عواقبه الإنسانية. وقالت الإدارة السورية التي يقودها الأكراد أن حوالي 200.000 شخص قد نزحوا نتيجة للهجوم.

ورفض أردوغان الانتقادات المتزايدة للعملية وقال مساء الجمعة أن تركيا "لن توقفها، بغض النظر عما يقوله أحد".

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وقال مراسل لرويترز: "عبر الحدود في بلدة سيلانينار التركية أن أعمدة دخان كثيفة ارتفعت حول رأس العين وهي واحدة من مدينتين على الحدود السورية استهدفت في الهجوم يوم السبت فيما قصفت المدفعية التركية المنطقة.

كما قصفت نيران أعيرة نارية من داخل رأس العين بينما سمعت الطائرات الحربية تحلق في سماء المنطقة.

وقال مراسل آخر لرويترز: أن الهجوم كان أكثر هدوءًا في تل أبيض وهو الهدف الرئيسي الآخر للعملية على بعد 120 كيلومترا إلى الغرب مع سماع قصف عرضي فقط في المنطقة.

وقال المتمردون السوريون المدعومون من تركيا في وقت سابق إنهم قطعوا الطريق الذي يربط بين رأس العين وتل أبيض واستولوا على 18 قرية منذ بدء العملية. ولم يتسن على الفور الاتصال بالمسؤولين في القوات الديمقراطية السورية التي يقودها الاكراد للتعليق.

وقال البنتاجون يوم الجمعة: "أن القوات الأمريكية تعرضت لنيران المدفعية من مواقع تركية رغم أن أيا من جنودها لم يصب بالقرب من بلدة كوباني الحدودية السورية على بعد 60 كيلومترا غربي منطقة الصراع الرئيسية.

وقالت وزارة الدفاع التركية أن قواتها لم تفتح النار على القاعدة الأمريكية واتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لمنع أي ضرر لها أثناء الرد على إطلاق النار من منطقة قريبة من قبل ميليشيا YPG الكردية، والتي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية.

