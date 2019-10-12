كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد أشتية: نريد الانفكاك من الجانب الإسرائيلي والتوجه إلي عمقنا العربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد أشتية، رئيس وزراء دولة فلسطين، إن الشعب الفلسطيني صامد على أرضه، مدافع عن الأقصى، يحاول جاهدا أن ينتهي من كابوس الاحتلال الذي يحاول أن ينقض على الحياة في فلسطين.



وأشار "أشتية"، خلال حواره ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إلى أن إسرائيل تسعى إلى أن تحكم سيطرتها بمختلف الأدوات على فلسطين سواء من ناحية سرقة المياه، فتح سوق العمل الإسرائيلي أمام العمالة الفلسطينية وعدم قدرة سوق العمل فلسطيني على أن يقدم رواتب جيدة.



وأضاف أن الحكومة الفلسطينية الحالية تحت قيادة أبو مازن تسعى إلى الانفكاك التدريجي من الجانب الإسرائيلي، والتوجه نحو العمق العربي، حيث أنهم قاموا بزيارة الأردن، والعراق، ومصر، مؤكدا أن العلاقة المصرية الفلسطينية علاقة استثنائية، ضاربة بجذورها في التاريخ، منوها بأن مصر كانت دائما هى الحامي والمدافع عن القضية الفلسطينية إقليميا ودوليا.



وأوضح رئيس وزراء دولة فلسطين، أن الميزان التجاري بين فلسطين وإسرائيل يفرضه واقع الاحتلال، حيث تتجه فلسطين لتنمية تعاونها الاقتصادي مع الدول العربية، منوها بأنهم سيعرضون على الجانب المصري قائمة البضائع التي يحصلوا عليها من إسرائيل لتكون البضائع المصرية هى البديل.

