أوراق مالية مزورة تروج في مراكش..الأمن يعتقل مشتبه فيهما ويحجز معدات طباعة بمسكنهما

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، قد تمكنت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 22 و37 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في جرائم تتعلق بتزييف الأوراق المالية ومحاولة عرضها للتداول.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني توصلت بإشعار من صاحب محل تجاري بعدما حاول أحد المشتبه فيهما منحه ورقة مالية مزيفة خلال معاملة تجارية بينهما، حيث باشرت مجموعة من الأبحاث والتحريات التي مكنت في ظرف وجيز من توقيف المشتبه فيهما بكل من منطقتي المحاميد وسيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش، وهما متلبسين بحيازة مجموعة من الأوراق المالية المزورة المعروضة للتداول.

وأوضح البلاغ، أن عمليات التفتيش المنجزة أسفرت عن العثور بحوزة المشتبه فيهما وكذا داخل منزليهما عن ما مجموعه 70 ورقة مالية مزورة من العملة الوطنية، فضلا عن جهاز حاسوب وطابعة بالألوان تم استعمالهما في ارتكاب هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم وضع المشتبه فيهما، حسب المصدر نفسه، تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك في إطار البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن باقي الظروف والملابسات المحيطة بهذه الجريمة.