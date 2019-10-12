بطولة شنغهاي لأساتذة التنس.. ميدفيديف يطيح بتسيتسيباس ويبلغ المباراة النهائية

حجز لاعب كرة المضرب الروسي دانييل ميدفيديف، بطاقة العبور إلى نهائي بطولة شنغهاي لأساتذة التنس، بعدما تغلب اليوم السبت، في مباراة نصف النهائي، على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.
وحسم ميدفيديف المواجهة، بمجموعتين دون رد، حيث أنهى الأولى بواقع 7_6، قبل أن يفوز بالثانية 7_5، ويتأهل للمباراة النهائية.
وينتظر اللاعب الروسي في النهائي، الفائز من لقاء المربع الذهبي الثاني، والذي سيجمع بين الإيطالي ماتيو بيريتيني، والألماني ألكسندر زفيريف.
يذكر أن البطولة شهدت خروج كل من المصنف الأول عالميا، الصربي نوفاك ديوكوفيتش من ربع النهائي، على يد تسيتسيباس، قبل أن يتبعه صاحب المركز الثالث على مستوى العالم، النجم السويسري روجر فيدرر، بخسارته أمام زفيريف.
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