غازات كيماوية من الـOCP تغزو سماء آسفي وتتسبب في اختناقات..أطفال ومواطنين أصيبوا بالإغماء

تسببت الانبعاتاث الغازية القادمة من المركبات الكيماوية لتخصيب الفوسفاط، أول أمس الخميس، في حالات اختناق أصيب جراءها العشرات من المواطنين أبرزهم من الأطفال والذين يُقيمون جنوب مدينة آسفي في أقرب منطقة مأهولة بالسكان باتت تُجاوز مصانع الـOCP.

وعلم “اليوم24″ أنّ أطفال ومواطنين، انتقلوا ليلة الخميس على وجه السرعة صوب مستعجلات مستشفى محمد الخامس للتزود بـ”الأوكسجين” والتخفيف من حالات الالتهابات في القفص الصدري والقصبة الهوائية لمرضى “الربو”، وتداول العشرات من رواد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تدوينات تستنكر الغازات التي غزت آسفي.