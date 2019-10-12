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تسببت الانبعاتاث الغازية القادمة من المركبات الكيماوية لتخصيب الفوسفاط، أول أمس الخميس، في حالات اختناق أصيب جراءها العشرات من المواطنين أبرزهم من الأطفال والذين يُقيمون جنوب مدينة آسفي في أقرب منطقة مأهولة بالسكان باتت تُجاوز مصانع الـOCP.
وعلم “اليوم24″ أنّ أطفال ومواطنين، انتقلوا ليلة الخميس على وجه السرعة صوب مستعجلات مستشفى محمد الخامس للتزود بـ”الأوكسجين” والتخفيف من حالات الالتهابات في القفص الصدري والقصبة الهوائية لمرضى “الربو”، وتداول العشرات من رواد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تدوينات تستنكر الغازات التي غزت آسفي.
كانت هذه تفاصيل خبر غازات كيماوية من الـOCP تغزو سماء آسفي وتتسبب في اختناقات..أطفال ومواطنين أصيبوا بالإغماء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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