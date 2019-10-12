هزت فاجعة عائلة “بوريدا” بعد مصرع ابنهم العشريني، أول أمس الأربعاء، والذي تعرضه لصعقة كهربائية أنهت حياته، أثناء عمله بإحدى المحلات المختصة في إصلاح الاَلات بحي العامرية ببني ملال.
بحزن عميق وهو يغالب الدموع عبر أب الضحية ل “اليوم 24″، عن صدمته بسماع خبر مصرع إبنه بصعقة كهربائية، أثناء عمله بأحد أجهزة “البوبيناج” ليسقط أرضا، ويلقى مصرعه بالمستشفى الجهوي ببني ملال.
وأكد المتحذث ذاته، أن الهالك كان مبتسما ويحبه الجميع، إذ كان يهوى رياضة الدراجات الهوائية، وكان يأمل ان يصبح بطل في هذه الرياضة إلا أن الأقدار وضعت حد لحياته، بهذه الطريقة المأساوية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع عشريني بصعقة كهربائية داخل محل وعائلته: ضعنا فولدنا وكان باغي يكون بطل في الدرجات الهوائية – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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