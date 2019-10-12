مصر: الحكم بالإعدام لـ6 أشخاص أدينوا في الهجوم على فندق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قضت محكمة مصرية اليوم، السبت، بحكم أولي بإعدام 6 أشخاص تمت إدانتهم بالهجوم على فندق غربي القاهرة عام 2016، وذلك أثناء تواجد سياح من بينهم إسرائيليين، وسط نفي من هيئة دفاع المتهمين، وفق مصدرين.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية اليوم، "قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة) بإجماع الآراء وعقب استطلاع الرأي الشرعي لمفتي البلاد بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام".

كما قضت بمعاقبة 8 متهمين بالمؤبد (25 عاما)، و 12 حدثا (أقل من 18 عاما وقت وقع الأحداث) بالسجن 10 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا "الهجوم على فندق بالهرم".

وتعود القضية إلى عام 2016، عندما تمت مهاجمة فندق غربي العاصمة بالتزامن مع وجود سياح بينهم إسرائيليين، وفق إعلام محلي.

وفي 6 نيسان/ أبريل الماضي أحالت المحكمة ذاتها أوراق 7 متهمين للمفتي وحددت المحكمة 22 حزيران الماضي للنطق بالحكم على جميع المتهمين في القضية.

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إلا أنها مدت أجل الحكم في القضية أكثر من مرة لتعذر نقل المتهمين من محبسهم، واليوم أعلنت الحكم متضمنا تخفيض عقوبة متهم من الإعدام إلى 10 سنوات لعدم كفاية الأدلة ضده، وفق مصدر قانوني معني فضل عدم ذكر اسمه.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم نفوا صحتها، منها "قيادة جماعة أُسست على خلاف القانون، وإمدادها بأسلحة وأموال ومفرقعات للهجوم على الفندق واستهداف فوج سياحي، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلًا عن ارتكاب جرائم التجمهر، واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات".

وأحيلت القضية البالغ عدد المتهمين فيها 26 لمحكمة الجنايات في نيسان/ أبريل 2016، عقب أشهر من الحادث الذي وقع في كانون الثاني/ يناير من العام ذاته.

ويعد هذا الحكم أولي قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض خلال 60 يوما عقب صدور حيثيات وأسباب الحكم، وفق القانون.