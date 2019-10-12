اتفاق جزئي بين أميركا والصين حول الرسوم الجمركية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اتفقت الولايات المتحدة الأميركية والصين، يوم الجمعة، على المرحلة الأولى من اتفاق للتجارة تشمل المشتريات الزراعية والعملة وبعض جوانب حماية الملكية الفكرية وتتفادى تهديدا بزيادة في الرسوم الجمركية، لكن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قال إن هناك حاجة إلى التفاوض بشأن مسائل أخرى.

والاتفاق الجزئي الأولي هو أكبر خطوة نحو تسوية حرب تجارية بدأت قبل 15 شهرا بين أكبر اقتصادين في العالم والتي عصفت بالأسواق المالية وعطلت قطاع الصناعات التحويلية وأبطأت النمو العالمي.

وأبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض أن الجانبين قريبان جدا من إنهاء الحرب التجارية وسيستغرقان ما يصل إلى خمسة أسابيع لجعل الاتفاق مكتوبا. وكان يتحدث بعد محادثات مع نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو خه.

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وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، للصحفيين إن ترامب وافق على عدم المضي قدما في رفع رسوم جمركية من 25 بالمئة إلى 30 بالمئة على بضع صينية قيمتها حوالي 250 مليار دولار والتي كان من المفترض ان يبدأ سريانها يوم الثلاثاء.

لكن الممثل التجاري الأميركي، روبرت لايتهايزر، قال إن ترامب لم يتخذ قرارا بشأن الرسوم التي من المزمع أن يبدأ سريانها في كانون الأول/ ديسمبر.