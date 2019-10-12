شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء.. مليشيا الحوثي تواصل اختطاف البروفيسور البصيلي لليوم الرابع والان مع التفاصيل
تواصل مليشيا الحوثي اختطاف رئيس الجمعية اليمنية لطب النساء والتوليد البروفيسور توفيق البصيلي لليوم الرابع
وقالت مصادر محلية إن المليشيا اختطفت البصيلي أثناء مروره بميدان السبعين، وسط العاصمة صنعاء، واقتادته إلى مكان مجهول، دون أي مبرر أو تهمة واضحة.
من جهته طالب اﻻتحاد العام لنقابات المهن الطبية اليمنية بسرعة الإفراج عن البصيلي واعادته ﻷسرته سالما معافى ، معربا عن أمله ان تنتهي عملية اﻻختطاف القسري المسلح بخير حتى ﻻ تتطور اامور وتقودنا لطرق ﻻ تحمد عقباها.
وحمل اﻻتحاد والنقابات الطبية مليشيات الحوثي المسؤولية الكامله عن صحة وحياة توفيق البصيلي، مؤكدا بأن اﻻتحاد سيظل في إجتماع مستمر بعد دعوة اﻻعضاء من جميع النقابات المنضوية فيه حتى اﻻفراج السريع عن المختطف البصيلي.
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