شكرا لقرائتكم خبر عن يشكل لجنة تحقيق عليا في أحداث المظاهرات بالعراق والان مع التفاصيل
أعلن رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، السبت، تشكيل لجنة تحقيق عليا للوصول إلى نتائج "موضوعية وأكيدة" بخصوص أحداث ساحات المظاهرات الأخيرة.
وقال عبدالمهدي، في بيان، إنه "استجابة إلى خطبة المرجعية الدينية العليا، الجمعة، واستكمالا للتحقيقات الجارية، قامت الحكومة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا تضم الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب ومفوضية حقوق الإنسان، للوصول إلى نتائج موضوعية وأكيدة لإحالة المتسببين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وعدم التواني في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم إلى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم".
وكان مكتب رئيس الوزراء العراقي قد أعلن، الأربعاء الماضي، الحداد 3 أيام على قتلى الاحتجاجات بدءا من الخميس الماضي.
وقتل 110 أشخاص على الأقل، وأصيب أكثر من 6 آلاف في العاصمة بغداد وفي الجنوب منذ بدأت قوات الأمن حملة صارمة على المتظاهرين الذين شاركوا في احتجاجات ضد الفساد والبطالة، وكان بين القتلى 9 على الأقل من قوات الأمن.
واندلعت احتجاجات واسعة مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري في مختلف المحافظات والمدن العراقية، للمطالبة بالإصلاح وخروج إيران ومليشياتها من العراق، وتغيير النظام وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لحين إجراء الانتخابات التشريعية.
كانت هذه تفاصيل خبر يشكل لجنة تحقيق عليا في أحداث المظاهرات بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.