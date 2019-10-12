شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا الديمقراطية تنفي سيطرة تركيا على بلدة رأس العين والان مع التفاصيل
نفت قوات سوريا الديمقراطية إعلان تركيا سيطرتها على بلدة رأس العين شمال سوريا .
وقال مسؤول من "سوريا الديمقراطية" إن "رأس العين لا تزال تقاوم، والاشتباكات مستمرة".
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها دخلت البلدة من دون أن تسيطر عليها، مع استمرار للمعارك داخلها.
وفي تطور سابق، انسحبت الفصائل الموالية لتركيا، السبت، من طريق تل المر - الرقة -عين عيسى، بعد أن توغلت مسافة 30 كلم في وقت سابق، وقطعت الطريق وسيطرت على حاجز رئيسي.
وكانت خلايا نائمة ساعدت فصائل موالية لتركيا للسيطرة على حاجز تل تمر-الرقة-عين عيسى، فيما استقدمت قوات سوريا الديمقراطية نخبة في معارك رأس العين، مشيراً إلى الوضع المأساوي للمدنيين في ظل جهود أممية معدومة تقريباً.
كانت هذه تفاصيل خبر سوريا الديمقراطية تنفي سيطرة تركيا على بلدة رأس العين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.