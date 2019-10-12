أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، أن طائرات "اف 16" العراقية دمرت ثلاثة مواقع لـ"داعش" وقتلت من فيها شمال غربي بحيرة حمرين. وقالت الخلية، إنه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذت طائرات F_16 العراقية ضربات جوية، استهدفت خلالها ثلاث أهداف معادية لعناصر داعش عبارة عن مخزون رئيسي للأسلحة والأعتدة وأوكار، شمال غربي بحيرة حمرين في محافظة ديالى".



وأضافت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الضربات أسفرت عن تدمير هذه الأهداف وقتل من فيها من عناصر إرهابية" .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 'اف 16' العراقية تدمر ثلاثة مواقع لـ'داعش' في ديالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.