اتحاد الصحفيين العرب يدين 'نبع السلام': هجوم وحشي وعدوان غاشم

وقال الاتحاد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه يدين "الهجوم الوحشي التركي على الأراضي السورية وهو الأمر الذي نتج عنه فرار عشرات الآلاف من السكان السوريين كما نتج عنه كثير من الضحايا خاصة الأطفال والنساء".وأضاف الاتحاد أنه يؤكد "تضامنه الكامل مع الشعب السوري ويعتبر هذا الهجوم التركي على سوريا اعتداء صارخاً على السيادة السورية ويتنافي تماماً مع قواعد القانون الدولي ويمثل تهديداً خطيراً لوحدة التراب السوري"، داعياً "كافة المنظمات الإعلامية الدولية وكذلك منظمات حقوق الإنسان إلى إدانة هذا العدوان الغاشم".

يشار إلى أن الجيش التركي بدأ، الأربعاء (9 تشرين الأول 2019)، عملية عسكرية أطلق عليها اسم "نبع السلام" شرق الفرات شمالي سوريا، بهدف منع إقامة "ممر إرهابي" على حدوده الجنوبية.



وكان رئيس الجمهورية برهم صالح اعتبر، الخميس (10 تشرين الأول 2019)، أن "‏التوغل التركي العسكري في سوريا تصعيد خطير؛ سيؤدي إلى فاجعة إنسانية ويُعزز قدرة الإرهابيين لإعادة تنظيم فلولهم، ويشكل خطراً على الأمن الإقليمي والدولي".