رأى نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، السبت، أن الذي يعتقد أن التظاهرات قد توقفت بأنه "واهم"، فيما حذر من استهداف النظام السياسي الذي تتكون منه جميع الأحزاب وكتلها البرلمانية. وقال الاعرجي في تغريدة له على تويتر تابعتها الخليج 365، "واهمٌ ذاك الذي يعتقد أن التظاهرات قد توقفت، تقع المسؤولية على جميع الكتل السياسية للوقوف مع الحكومة لإنجاز ما يمكن من الإصلاحات التي أعلنتها والتي قد يكون تنفيذها نتيجة مقنعة للشعب الذي يطالب بحقوقه".



وأضاف الأعرجي، "بعكس ذلك فإن النظام السياسي الذي تتكون منه جميع الأحزاب وكتلها البرلمانية مستهدفٌ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأعرجي: من يعتقد أن التظاهرات قد توقفت 'واهم' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.