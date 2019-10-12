ما الذي يجمع وزير الشباب بحمودي وبنيان في قطر؟

رياضة 2019-10-12 | 12:55 2,319 مشاهدة يتواجد حالياً وزير الشباب والرياضة، أحمد رياض ورئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي ومستشار رئيس الوزراء أياد بنيان في العاصمة القطرية الدوحة. وقال مصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "رياض وحمودي وبنيان، سيلتقون بممثلي اللجنة الأولمبية الدولية بعد إلغاء القضاء العراقي لانتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية". وأوضح المصدر بالقول، أن "الاجتماع يأتي بحكم تواجد ممثلي اللجنة الأولمبية الدولية على هامش دورة الألعاب العالمية الشاطئية، المقامة حاليا في قطر".



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