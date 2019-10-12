وزير النقل يدعو من الاردن لتنفيذ اتفاقات عبد المهدي والرزاز بالشأن الاقتصادي

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير النقل عبد الله لعيبي حضر، اليوم السبت، المؤتمر الوطني الرابع الذي نظمته وزارة النقل الاردنية، تحت عنوان (تحديات واقع النقل وتطلعات المستقبل)، برعاية وزير النقل الاردني انمار الخصاونه وحضور وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير وسفيرة العراق لدى الأردن صفية السهيل".وأضافت الوزارة، أن " زيارة وزير النقل لن تستغرق اكثر من 24 ساعة عمل لانشغال وزارة النقل بتطبيق خطة نقل الزياره المليونية والاشراف المباشر على تفويج الوافدين من داخل وخارج العراق الى مدينة كربلاء المقدسة".

ونفلت الوزارة عن لعيبي تأكيده، خلال كلمة له بالمؤتمر على اهمية مواكبة التطور العالمية في مجال النقل باستخدام الحاويات مع اعتماد الانظمة الذكية بمختلف القطاعات وما يرافقه من تطوير للبنى المعلوماتية لتسهيل العمل في الموانئ العربية كافة، واتاحة الفرصة للقطاع الخاص بتمويل مشاريع النقل."



واشار لعيبي، بحسب البيان، الى "ضرورة العمل المشترك لتنفيذ الاتفاقات والتفاهمات التي توصل اليها الجانبان خلال اجتماعهما في شباط الماضي برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز ونظيره العراقي عادل عبد المهدي والتي تستهدف الارتقاء بمستوى التعاون لاسيما في الجانب الاقتصادي".

وبين، أن "العراق والاردن ومصر تربطهم علاقات أخوية متينة ولابد من الوصول الى مرحلة متقدمة من التعاون الاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة وتعظم الاستفادة من الفرص المتاحة والتي ستشكل رافعة للعلاقات الاقتصادية مع البلدان الشقيقة".

وأكد على، "اهمية وضرورة وجود نظام فعال وموحد يستوعب النمو التصاعدي بمجال النقل في بلداننا وعلى مختلف مستويات النقل سواء كانت بضائع والحمولات او مسافرين، مؤكدا ان على الجميع السعي بخطوات واثقة من خلال وضع خطط مدروسة اضافة الى التنسيق المشترك وتبادل الخبارات فيما بيننا للأرتقاء بواقع النقل الى مستوى الطموح".

يشار الى أن رئيسي الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ونظيره الاردين عمر الرزاز اكدا خلال لقاء لهما في (2 شباط 2019) في العراق الاتفاق على المبادئ العامة لتسوية القضايا العالقة والمبالغ الماليّة المطلوبة وقيام الجانب الأردني بتزويد الجانب العراقي بالكهرباء من خلال الربط الكهربائي، بحسب المكتب الاعلامي لعبد المهدي.