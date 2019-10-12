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نتائج مميزة للعراق في البطولة العربية للمواي تاي

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2019-10-12 | 11:56

نتائج مميزة للعراق في البطولة العربية للمواي تاي

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يواصل المنتخب الوطني للمواي تاي، نتائجه المميزة في البطولة العربية التي تجرى حالياً في إمارة أبو ظبي.
وفي نزالات ونتائج اليوم الثاني للبطولة، فاز اللاعب سجاد جواد على اللاعب الأردني بوزن 57 كغم وفاز اللاعبة لندا حاتم على اللاعبة المصرية بوزن 45 كغم بالضربة القاضية.

وتمكن اللاعب أمير إبراهيم من الفوز على اللاعب المورتاني بوزن 63.4 كغم، وكذلك فاز اللاعب حسين سالم على اللاعب المصري بوزن 67 كغم، فيما فاز اللاعب أكرم مناحي على اللاعب الكويتي بالضربة القاضية بوزن 71 كغم.


وشهد اليوم الثاني خسارة اللاعب شاكر رعد مع اللاعب المغربي بوزن 75 كغم، بينما تغلب اللاعب مصطفى التكريتي على اللاعب التونسي بوزن 81 كغم.

واليوم، يتنافس الفائزون على نزالات الربع النهائي بمشاركة 15 دولة عربية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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