نتائج مميزة للعراق في البطولة العربية للمواي تاي

وفي نزالات ونتائج اليوم الثاني للبطولة، فاز اللاعب سجاد جواد على اللاعب الأردني بوزن 57 كغم وفاز اللاعبة لندا حاتم على اللاعبة المصرية بوزن 45 كغم بالضربة القاضية.

وتمكن اللاعب أمير إبراهيم من الفوز على اللاعب المورتاني بوزن 63.4 كغم، وكذلك فاز اللاعب حسين سالم على اللاعب المصري بوزن 67 كغم، فيما فاز اللاعب أكرم مناحي على اللاعب الكويتي بالضربة القاضية بوزن 71 كغم.



وشهد اليوم الثاني خسارة اللاعب شاكر رعد مع اللاعب المغربي بوزن 75 كغم، بينما تغلب اللاعب مصطفى التكريتي على اللاعب التونسي بوزن 81 كغم.

واليوم، يتنافس الفائزون على نزالات الربع النهائي بمشاركة 15 دولة عربية.