"سوريا الديمقراطية" تنفي سيطرة القوات التركية على رأس العين

نفى مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية ما تردد بشأن سيطرة القوات التركية على بلدة رأس العين شمال شرقي سوريا.

وكان مسؤولون أتراك قد أعلنوا السبت سيطرة قوات موالية لأنقرة على بلدة رأس العين الحدودية، لكن قوات سوريا الديمقراطية أكدت في المقابل مواصلة عناصرها الدفاع عن البلدة التي شهدت نزوحا جماعيا مع تكثيف القصف التركي العشوائي.

وفي السياق ذاته تواصل القوات التركية قصفها على قرى الشهباء، حيث تتعرض قرى علقمية ومرعناز والمالكية والشوارغة لقصف مدفعي عنيف، حسبما ذكرت قوات سوريا الديمقراطية.



يأتي هذا فيما يعتصم العشرات من أهالي منبج والطبقة والرقة ودير الزور في مركز مدينة تل أبيض التي تقاوم العدوان التركي.

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وفي مدينة الحسكة تجمع الآلاف من الأهالي في ساحة دوار الصباغ شمالي المدينة، للمشاركة في مظاهرة منددة بالعدوان التركي، تحت شعار "أرض شمال وشرق سوريا ستصبح مقبرة أردوغان وداعش".

وانطلقت المظاهرة من دوار الصباغ وجابت الشارع الرئيسي في المدينة، ورفع المتظاهرون الأعلام، بالإضافة إلى لافتات كتب عليها "يجب على الأمم المتحدة أن تضمن السلام والأمن في شمال وشرق سوريا".



وتواصل القوات التركية عدوانها العسكري، الذي بدأته الأربعاء الماضي، على الشمال السوري، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.

وقوبل العدوان التركي الذي تسبب في مقتل وإصابة العشرات بتنديد عربي ودولي واسع، فيما لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على نظام رجب طيب أردوغان.

وأعلنت الإدارة الكردية في شمال سوريا، في وقت سابق السبت، نزوح ما يقرب من 200 ألف شخص بسبب الهجوم التركي الذي يستهدف قرى ومدن المنطقة.