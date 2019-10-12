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مقتل الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل في كمين لداعش

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن حزب سوريا المستقبل، السبت، مقتل الأمينة العامة للحزب هفرين خلف، في كمين لعناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح الحزب أن "مرتزقة داعش" نفذوا جريمتهم في كمين نصبوه للسيارات المارة على الطريق الدولي، وقتلوا هفرين خلف أثناء توجهها إلى مدينة قامشلو.

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وتواصل القوات التركية عدوانها العسكري، الذي بدأته الأربعاء الماضي، على الشمال السوري، وسط مخاوف وانتقادات دولية أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.

وقوبل العدوان التركي الذي تسبب في مقتل وإصابة العشرات، بتنديد عربي ودولي واسع، فيما لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على نظام رجب طيب أردوغان.  

وأعلنت الإدارة الكردية في شمال سوريا، في وقت سابق السبت، عن نزوح ما يقرب من 200 ألف شخص بسبب الهجوم التركي الذي يستهدف قرى ومدن المنطقة.

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