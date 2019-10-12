تركيا تعتقل مراسل "العربية" أثناء تغطية العدوان على سوريا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتقلت السلطات التركية مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" زيدان زنكلو، السبت، على خلفية تغطيته العدوان العسكري التركي في شمال شرق سوريا.
وذكرت قناة العربية أن السلطات التركية اقتادت المراسل الصحفي السوري زيدان زنكلو في عربة مدرعة من المنطقة الحدودية التي كان يغطي فيها الأحداث، قبل أن تأمره بالمغادرة إلى إسطنبول.
وأضافت أن السلطات التركية صادرت تصريح العمل الخاص بمراسل "العربية" و"الحدث" كما ألغت إقامته ومنحته حتى مساء الإثنين لمغادرة تركيا.
وتواصل القوات التركية عدوانها العسكري، الذي بدأته الأربعاء الماضي، على الشمال السوري، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.
وقوبل العدوان التركي الذي تسبب في مقتل وإصابة العشرات بتنديد عربي ودولي واسع، فيما لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على نظام رجب طيب أردوغان.
وأعلنت الإدارة الكردية في شمال سوريا، في وقت سابق السبت، نزوح ما يقرب من 200 ألف شخص بسبب الهجوم التركي الذي يستهدف قرى ومدن المنطقة.
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